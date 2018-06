Tutti a casa di Salah. Senza che lui lo sapesse. L'attaccante del Liverpool, idolo indiscusso del popolo egiziano, è stato letteralmente travolto dall'affetto dei tifosi nei giorni del Mondiale. Nonostante l'eliminazione nella fase a gironi. Alle volte però l'affetto può diventare invadente: ed è così che l'ex romanista si è ritrovato un'invasione di tifosi davanti casa. Una scena assurda quella che Salah si è ritrovato di fronte dopo aver aperto la porta della sua villa in Egitto: centinaia di fan si erano dati appuntamento proprio davanti la sua abitazione a caccia di selfie e autografi.

La rivelazione e l'intervento della polizia

La folla che si è radunata a casa Salah è venuta a sapere l'indirizzo della casa del giocatore dopo che un anonimo ha avuto l'idea di pubblicare la via esatta dell'abitazione del giocatore. La notizia è iniziata a circolare sui social e in poche ore un centinaio di supporter egiziani si è ritrovata ad aspettare Salah, rientrato da qualche giorno al Cairo per godersi qualche giorno di vacanza dopo l'eliminazione dal Mondiale. Lo stesso giocatore è rimasto a bocca aperta dopo aver visto la folla, il giocatore è stato costretto a chiamare la polizia per poter uscire casa. Tuttavia, prima di lasciar casa, Salah si è fermato per qualche minuto con i tifosi ai quali ha concesso qualche minuto del suo tempo per scattare qualche foto.