Da Senegal a Leganes: è il genio del Mondiale?

"Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione". Amici Miei insegna, "il Necchi" come maestro di vita? Andrebbe chiesto a Juan Ignacio García Ochoa, giornalista spagnolo inviato in Russia per il Mondiale. Firma di Marca, ha veramente dato dimostrazione di essere, probabilmente, il degno erede del Necchi. È lui, quindi, il genio del Mondiale? Niente Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo. La fantasia c'è, visto quanto successo a Samara dopo Senegal-Colombia. L'intuizione anche, perchè anche solo immaginare di "scambiare" di posto i sette tifosi senegalesi che formavano con le lettere dipinte sul corpo proprio la parola "Senegal" è qualcosa di incredibile. È decisione, perché il coraggio non manca vista l'atmosfera da film horror che si respirava sulle tribune della Samara Arena dopo l'eliminazione per colpa dei cartellini gialli. È velocità di esecuzione, perché l'idea poteva capitare anche ad altri spettatori. Risultato? La foto che riassume i Mondiali e l'atmosfera di festa e condivisione che si crea durante il torneo. Probabilmente la foto scattata a Samara entrerà negli annali come uno dei colpi di genio più assurdi del mondo del calcio, sicuramente rischia di far diventare il giornalista di Marca uno dei geni del Mondiale, se non il primo della "classifica".