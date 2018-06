Sono 682 le figurine da collezionare. Quella tradizione che va in scena ormai da quasi sessant’anni e che appassiona tutti, grandi e piccoli. Casa, edicola, acquisto completato e bustina pronta da scartare. Più il classico “ce l’ho, ce l’ho, manca”, e gli scambi con gli amici. Un realtà per molti, ma non per tutti. L’edizione dei Mondiali 2018 è ovviamente in vendita già da molto tempo, ma il piccolo Pedro, 8 anni, di soldi per comprare la famosa raccolta e tutte le conseguenti bustine non ne aveva. Siamo a Bauru, Brasile, Stato di San Paolo, dove crebbe e iniziò a giocare un certo Pelé, che poi sarebbe passato al Santos e scritto la storia del gioco. Pedro ha combattuto allora così la povertà, con l’ingegno e delle matite colorate, disegnandosi da solo le celebri “figu” dei Mondiali di Russia.