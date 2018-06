Il rigore perfetto? Fu tirato proprio 20 anni fa

Batistuta non ha la formula

Nella formula, X e Y sono le coordinate del pallone rispetto al centro e rispetto al suolo, S è il numero di passi nella ricorsa, T il tempo che deve passare tra il momento in cui si piazza la palla sul dischetto e quello in cui la si calcia, I il tempo tra il primo movimento del portiere e l’arrivo della palla, B la posizione del piede al momento del tiro, V la velocità della palla. Se consideriamo che Shearer ha azzeccato tutti questi parametri involontariamente, guidato semplicemente dall’istinto del campione, bisogna iniziare a rivedere quelle ingenerose credenze sull’intelligenza dei calciatori.

Uscendo un attimo dal laboratorio, vale la pena però di contestualizzare quel calcio di rigore. Ottavi di finale, si gioca a Saint-Etienne e Argentina-Inghilterra non vi stiamo neanche a raccontare cosa significhi dopo la mano di Maradona. Siamo sull’1-0 per l’Albiceleste in virtù del calcio di rigore realizzato da Batistuta dopo appena 6’. Uno scatto dell’epoca ci mostra come al momento della battuta, tra i giocatori inglesi al limite dell’area in attesa di lanciarsi sull’eventuale respinta del portiere, ci sia proprio Shearer: ha l’aria interessata, quasi da studioso, come se volesse giudicare la dinamica del gesto dell’avversario. Gran botta ma non così angolata, tanto che Seaman intuisce e solo la potenza del tiro salva Batigol.