Mondiali, Messi e CR7 sfidano Francia e Uruguay

Alla Kazan Arena (Kazan) va in scena la sfida tra i Bleus di Deschamps, primi classificati del girone C, e la nazionale di Messi e compagni, che si è qualificata come seconda nel girone D. In questa fase debutta il pallone Telstar Mechta. La Francia si presenta agli ottavi di finale da imbattuta al Mondiale di Russia: nel suo raggruppamento si è imposta su Australia (2-1) e Perù (1-0) pareggiando 0-0 l'ultima partita contro la Danimarca. Per l'Argentina invece la qualificazione è stata parecchio sofferta: dopo il pareggio (1-1) al debutto contro l'Islanda - quando Messi si fece parare il calcio di rigore - l'albiceleste ha incassato un sonoro 3-0 dalla Croazia, arrivando allo scontro con la Nigeria con l'obbligo di vincere. I gol di Messi e Rojo hanno ridato linfa ai tifosi, resuscitati dalle ceneri dopo il 2-1 inferto agli africani sotto la guida di Messi (Sampaoli ormai esautorato, resta in panchina più come "rappresentante" che ct).

Tutti gli occhi sono puntati, manco a dirlo, su Leo Messi che si è sbloccato con la Nigeria. Tutt'altro che un clima sereno ha caratterizzato il gruppo argentino in questo avvio di Mondiale decisamente difficile per Sampaoli. L'albiceleste dovrebbe affrontare la Francia con un 4-3-3, con Armani confermato tra i pali, difesa composta da Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico. A centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare Mascherano e Banega. Per l'altro posto c'è Enzo Pèrez, che però non è al meglio: per questo motivo Biglia ha ancora qualche speranza. In avanti Leo Messi dovrebbe agire da punta centrale, con Pavon e Di Maria esterni. L'alternativa è rappresentata da Gonzalo Higuain, con lo spostamento di Messi sulla destra. Ancora panchina per Paulo Dybala.

Deschamps sembra intenzionato a rispondere con un 4-3-3 con Lloris tra i pali, difesa a quattro con Pavard a destra, Varane e Umtiti come coppia centrale e Lucas Hernández a sinistra; a centrocampo Tolisso, Kanté e Paul Pogba; in attacco invece tridente composto da Mbappè, Griezmann e Dembelè. Deschamps contro l'Argentina festeggerà la sua panchina numero 80 alla guida della nazionale francese, superando Raymond Domenech e diventando così il commissario tecnico con più panchine nella storia dei Bleus.

Chi supererà questo ottavo di finale affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Uruguay e Portogallo.