Sara Carbonero, il dolce ricordo di Sudafrica 2010

Quel bacio tra Iker Casillas e Sara Carbonero ai Mondiali in Sudafrica del 2010 fece il giro del mondo. Lei giornalista, lui portiere della nazionale spagnola: durante un'intervista tra i due, il calciatore baciò la sua dolce metà in diretta televisiva, per dedicarle la vittoria della Spagna nella Coppa del Mondo di 8 anni fa. Un momento che segnò la loro storia d'amore, come ricorda ancora oggi Sara Carbonero. Proprio in questi giorni - contemporaneamente ai Mondiali 2018 - la bella giornlista spagnola ha ritrovato un ciondolo di otto anni fa, con la forma del continente africano e con un elefante all'interno. "Quando metti in ordine, ritrovi cose che hanno un valore sentimentale. Mondiale 2010, il ricordo dell'Africa", ha scritto sulla foto pubblicata tramite Instagram Stories.