Argentina eliminata: ecco la prima "vittima"

Quello di lanciare la televisione dalla finestra è un pensiero che sfiora la testa di molti tifosi, quando le cose non vanno come dovrebbero. E che, nella maggior parte dei casi, non è destinato a tradursi in un'azione concreta. La propria squadra del cuore perde un derby, una finale importante ... oppure il match valido per gli ottavi contro la Francia ai Mondiali di Russia 2018. La sconfitta della nazionale di Sampaoli contro la Francia, che ha messo la parola fine all'esperienza in Russia di Messi e compagni, non è stata digerita da molti. In primis, da questo tifoso che, alla fine della partita, ha preso la televisione e ha preferito lanciarla dal balcone. Una reazione fortissima, e a tratti esilarante, dopo il cammino deludente dell'Argentina in Russia. E ora si ritrova così: senza una nazionale da tifare, ma anche senza un televisore da guardare.