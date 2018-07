Occhio, Belgio: il girone "da 9" non porta fortuna

C’è una domanda che tormenta il Belgio ormai da giorni: ma avremo fatto bene a vincere il girone? A parte il fatto di essersi volontariamente cacciati nella parte del tabellone più ricca di insidie, di cui si è già ampiamente discusso, c’è infatti un altro elemento – di natura più scaramantica – di cui tenere conto: nelle ultime 3 edizioni del Mondiale, chi ha alzato la coppa non aveva chiuso il proprio girone a punteggio pieno.

L’aveva sempre vinto, questo sì, ma non facendo 3 su 3: sempre un piccolo passo falso, vedi i pareggi dell’Italia 2006 con gli Stati Uniti e della Germania 2014 con il Ghana, o addirittura la sconfitta (contro la Svizzera) con cui la Spagna 2010 aveva aperto il proprio Mondiale, per poi non fallire più fino alla finale. Una “regola” simile a quella che nelle ultime tre edizioni ha visto i campioni in carica fuori nella fase a gruppi (loro hanno “esagerato” nell’altro senso) e che vale come “avvertimento” anche per Uruguay e Croazia, le altre due sempre vincenti nel girone in questa edizione e già ai quarti dopo le vittorie rispettivamente con Portogallo e Danimarca.

Certo, vincere il girone con 3 vittorie su 3 fa morale ed è una dimostrazione di forza agli occhi delle altre pretendenti ma, per fare due esempi, non portò bene all’Italia nel 1990 o al favoritissimo Brasile nel 1982, da quel momento in poi caricate ulteriormente di aspettative. A volte conviene tenere un basso profilo e “trovarsi” lungo il cammino verso la finale.