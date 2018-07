Subasic-Schmeichel, 11 metri di destino

A Nižnij Novgorod invece sono stati entrambi i portieri a rubare la scena, offrendo emozioni e speranze ai loro tifosi, con il solo Subasic che è riuscito però ad esultare al termine della partita. Nel complesso Schmeichel ha forse vinto il personale duello, ma a pesare in modo decisivo sono state le tre parate effettuate dall'estremo difensore del Monaco nella serie dei penalty. Un numero straordinario e inedito ai Mondiali e che lo equipara ai tre miracoli che fece Gigi Buffon nella Confederations Cup 2013, quando respinse tre tentativi dell'Uruguay e contribuì al 3° posto finale dell'Italia. E pensare che la gara di Subasic era iniziata con un incubo: 60 secondi, mancino di Zanko Jorgensen e intervento sbagliato per l'1-0 della Danimarca. Da capro espiatorio è poi riuscito a trasformarsi in trascinatore. Un volo e un grido forte per respingere i tiri dagli 11 metri dei danesi e poi la lunga corsa per festeggiare il passaggio del turno. Tre parate che possono spianare la strada verso il successo per la Nazionale di Dalic. Occhio però alle sorprese perché il calcio è strano. Lo sa bene Kasper Schmeichel, a un passo dalla gloria. Non come il papà Peter - presente in tribuna e incontenibile davanti alle parate del figlio -, eroe di quella Danimarca in grado di vincere l'Europeo nel 1992, ma comunque vicinissimo a riportare i vichinghi ai quarti dopo 20 anni di attesa. Il primo miracolo davanti a un fenomeno come Modric per allungare la sfida verso i calci di rigore, quelli che scottano davvero. E anche lì ha cercato di indossare il mantello del superoe, ma le respinte alle conclusioni di Badelj e Pivaric non sono bastati a salvare i suoi. Non c'è più tempo per rimandare il verdetto. La Danimarca lascia il torneo, Schmeichel si porta a casa una notte magica che non ha avuto il suo lieto fine.