In Danimarca, la rabbia per l'eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 non è scemata poche ore dopo la partita. L'attaccante Nicolai Jorgensen, che ha sbagliato un rigore decisivo nel match contro la Croazia agli ottavi di finale, è stato preso di mira dai tifosi sui social. Ma non si tratta di "semplici" insulti, legati agli eventi del calcio, che spesso accompagnano un match, senza però superare i confini del campo di gioco. Il danese ha subito minacce di morte a tutti gli effetti, che hanno richiesto l'intervento della Federcalcio in sua difesa. "Fermatevi - c'è scritto sull'account twitter della federazione danese - La nostra comunità non accetta minacce di morte verso stelle del calcio, politici o altre persone. È assolutamente inaccettabile. Ci rivolgeremo alla polizia per porre fine a questa follia". La reazione dei tifosi sta continuando a turbare il calciatore danese e verrà sottoposta al giudizio delle autorità competenti.