È andato a un passo dal trascinare i suoi alla qualificazione agli ottavi di finale, ma nei minuti conclusivi una rete di Rojo, nata quasi dal nulla, ha spezzato i suoi sogni di gloria. John Obi Mikel ha raccolto una brutta delusione con la sua Nigeria, niente di paragonabile però a quanto vissuto a poche ore dal match contro l'Argentina, quando un suo parente lo ha chiamato al telefono per informarlo del rapimento del padre e gli ha consegnato un altro numero di telefono da richiamare per mettersi in contatto con i rapinatori e accordarsi sul riscatto. Alla sfida mancavano appena 4 ore e il capitano era nel pullman insieme alla squadra mentre si dirigeva allo stadio. È proprio l'ex Chelsea a raccontare i terribili attimi con la quale ha dovuto convivere mentre era impegnato alla Coppa del Mondo: "Ero emotivamente sconvolto e dovevo decidere in poco tempo se ero mentalmente pronto a giocare - afferma al Guardian -. Ero confuso. Non sapevo cosa fare, ma alla fine ero consapevole di non poter deludere 180 milioni di nigeriani. Ho dovuto spegnere il pensiero di mio padre dalla mia testa e andare in campo per rappresentare il mio Paese. Non ero nemmeno in grado di informare l'allenatore o lo staff o qualcuno della Federazione, solo una cerchia molto ristretta dei miei amici lo sapeva. Mi era stato detto infatti che avrebbero sparato immediatamente a mio padre se avessi riferito qualcosa alle autorità. Inoltre non volevo discuterne con il Ct Rohr perché non volevo che il mio problema diventasse una distrazione per lui o per il resto della squadra nel giorno di una partita così importante. Per quanto volessi parlarne con lui, non potevo. Quindi ho giocato mentre papà era nelle mani dei criminali".