È il giorno di Colombia-Inghilterra, l'ultima sfida che chiuderà il programma degli ottavi di finale. E per l'occasione il Sun ha deciso di lanciare una prima pagina che ha fatto molto discutere. "Quando i Tre Leoni affrontano una Nazione che ha dato al mondo Shakira, un ottimo caffé e altre cose, noi diciamo... GO KANE!". L'ultima esclamazione è una chiara assonanza con il termine 'cocaine', il cui traffico coinvolge purtroppo in gran parte proprio il Paese sudamericano. Un titolo poco elegante che ha scatenato l'ira dei colombiani, desiderosi ora di rispondere sul campo a questi stereotipi e mandare a casa la formazione di Southgate. Sulla questione è intervenuto anche l'ambasciatore colombiano nel Regno Unito: "È piuttosto triste utilizzare un ambiente festivo e amichevole come la Coppa del Mondo per colpire un Paese e continuare a stigmatizzarlo con problemi assolutamente estranei al contesto - ha dichiarato Néstor Osorio Londoño che, in occasione del match, ha organizzato un party per i tifosi Cafeteros in un tradizionale pub inglese -. Rispetto, fair play e passione sono gli unici elementi che conteranno stasera. Faremo il tifo per la Colombia e speriamo di goderci una grande partita. Prevedo molti gol e credo vinceremo 3-2".

La prima pagina del quotidiano britannico ha causato reazioni di sdegno in terra colombiana, con l'emittente Caracol Tv che ha parlato di "gente sconvolta" per descrivere le sensazioni con la quale si sono svegliati questa mattina i supporters della Nazionale di Pekerman. Qualcun altro ha invece preferito tranquilizzare gli animi e allontanare la polemica sostenendo che si è trattato solo di un titolo spensierato considerando la circostanza. "Anzi - ha ribattuto qualcuno, questa copertina non farà altro che aumentare le vendite del nostro caffè". La vendetta, a questo punto, è attesa sul terreno di gioco.