La qualificazione ottenuta ai danni della Colombia ha ormai scatenato i sogni di gloria del popolo inglese. Il secondo trionfo nella storia dei Mondiali sembra ora davvero a portata di mano, come quasi mai era successo nelle ultime edizioni. Ed ecco allora che nessuno vuole perdersi questi momenti che potrebbero risultare storici e indimenticabili per chi vive Oltremanica. Non è da meno Laurence Maguire, fratello del più noto Harry, uno degli elementi principali della selezione di Southgate. Anche Laurence è un calciatore e a breve avrebbe dovuto iniziare la nuova stagione con la maglia del Chesterfield. Sabato, il giorno di Inghilterra-Svezia, il club di League Two sarà impegnato nella prima amichevole contro lo Sheffield FC, ma il minore dei fratelli Maguire non ci sarà. È stato infatti autorizzato dalla società, con una deroga speciale, a volare in Russia per gustarsi allo stadio il quarto di finale dei Tre Leoni e supportare da vicino il fratello, con la quale aveva viaggiato in Francia due anni fa - in compagnia di altri amici - per tifare la Nazionale all'Europeo, poi subito eliminata agli ottavi per mano dell'Islanda.

E a tal proposito il suo allenatore ci ha scherzato su: "Purtroppo Laurence è stato colpito dall'influenza russa - ha dichiarato Martin Allen -. Ho parlato con lui stamattina e gli ho detto che questo pomeriggio dovrà andare in Russia per fare delle analisi. Tornerà in tempo per l'allenamento di lunedì. È un peccato che abbia preso quest'influenza, ma la buona notizia è che vedrà suo fratello giocare per conquistare l'accesso alle semifinale. È elettrizzato per questo ed è fantastico per la nostra società che un nostro giocatore vada ad assistere al match dell'Inghilterra". I compagni di squadra di Maguire possono dormire sonni tranquilli. La loro partita è stata anticipata di qualche ora, così tutti avranno la possibilità di tifare per la Nazionale inglese davanti alla tv.