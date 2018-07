Perché l'Inghilterra segna così

Lo sport americano è una vera fonte di ispirazione per Southgate. Prima di questa Coppa del Mondo il ct inglese ha visitato gli States e non da turista. Lo scorso febbraio ha assistito al SuperBowl e ne ha approfittato per guardare dal vivo anche una partita di Nba, tra Minnesota Timberwolves e Milwaukee Bucks. Poi, ha chiesto di parlare con il proprietario della franchigia di Minneapolis Glen Taylor e ha voluto vedere con i propri occhi come si allena la squadra, per capire come i giocatori riescono a trovare spazio in un campo piccolo come quello da basket. In seguito ha fatto una capatina nei quartier generali di varie franchigie Nfl. E, tornato in patria, ha discusso di tattica con l'allenatore della Nazionale di rugby, Eddie Jones. Un approccio interdisciplinare che sta decisamente dando i suoi frutti.