Ultimo allenamento per la Nazionale uruguaiana prima del quarto di finale contro la Francia, che si disputerà venerdì alle 16 italiane allo stadio di Niznij Novgorod. Gli occhi di tutti erano puntati su Edison Cavani, già autore di 3 reti nel torneo, compresa la doppietta che ha permesso alla Celeste di eliminare il Portogallo. Una notte magica rovinata da un infortunio al polpaccio che gli ha impedito di partecipare a tutti i successivi allenamenti.

In panchina per scaramanzia

Il Matador sta meglio. La zoppia che l’ha accompagnato nei giorni precedenti è superata. L’ex Napoli non si è allenato con il gruppo, ma ha svolto una sessione differenziata con la palla. Sembra impossibile che riesca a scendere in campo contro la Francia, quantomeno come titolare, ma è probabile che il ct Óscar Tabárez lo porti con sé in panchina. Anche per scaramanzia: due estati fa il tecnico ha deciso di rinunciare a un convalescente Suarez contro il Venezuela e al termine della partita l’Uruguay fu eliminato dalla Copa America.