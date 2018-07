Inghilterra-Svezia, le chiavi della sfida

Due squadre opposte nel recupero palla: tra le 16 squadre giunte agli ottavi l’Inghilterra è la seconda la Svezia quart’ultima per recupero palla nella metà campo avversaria.

Possesso palla vs ripartenze

Il confronto tattico è quindi abbastanza delineato: si incontrano la seconda squadra per possesso palla dei quarti di finale (55.3%, l’Inghilterra) e quella che la tiene per meno tempo (38.3%, la Svezia). La sfida sarà quindi quella sull’efficacia del possesso inglese e quella delle ripartenze svedesi. In quest’ottica grossa importanza potrebbe avere il duello tra i migliori giocatori delle due squadre in questi Mondiali: il difensore e capitano svedese Andreas Granqvist e il capocannoniere Harry Kane.

In un'ipotetica graduatoria per il titolo di miglior difensore dei Mondiali, Granqvist potrebbe a buon titolo aspirare al primo posto. Il capitano svedese guida i continui movimenti della sua linea difensiva con sapienza e personalità ed è sempre perfettamente piazzato per pulire, con 6 spazzate a partite, il cuore dell’area di rigore dai cross che la sua squadra concede come risultato del bilancio tra costi e benefici della strategia di protezione del centro. In più, il capitano ha realizzato con freddezza due rigori decisivi. Prevedendo che l’Inghilterra possa trovare difficoltà a penetrare centralmente e che possa invece trovare maggiori spazi sulle fasce, i cross di Young e Trippier potrebbero innescare proprio la sfida diretta tra Granqvist e Kane. La fisicità di Kane, le sue doti acrobatiche e, soprattutto, il tempismo nell’attaccare le palle provenienti dall’esterno saranno determinanti per destabilizzare la solidissima difesa svedese altrimenti difficilmente perforabile.

Inghilterra-Svezia potrebbe però anche essere decisa dal duello indiretto sulle due trequarti tra Dele Alli ed Emil Forsberg. La capacità di Alli di trovare lo spazio per ricezioni interne tra le maglie avversarie potrebbe, se sfruttata a pieno, contribuire a disordinare la struttura difensiva del 4-4-2 svedese. E ancora, le doti di inserimento nel cuore dell’area del giovane talento del Tottenham potrebbero costituire un’arma importante per attaccare dinamicamente l’area di rigore avversaria. Sull’altra trequarti, la qualità di Forsberg e la possibilità di operare, in ripartenza, nella zona al fianco destro di Henderson, sempre piuttosto sguarnita dalla posizione assunta in fase offensiva dalla mezzala Lingard, potrebbe costituire una spina del fianco per la difesa inglese. Forsberg potrebbe rendersi pericoloso sia puntando in conduzione la linea arretrata avversaria che conquistando le seconde palle successive ai lanci verso Berg e Toivonen.

Inghilterra e Svezia aspettano da troppo tempo di giocare una partita prestigiosa come la semifinale dei Mondiali. Sarà una sfida di certo intensa e particolarmente interessante anche per le diversità tattiche tra le due squadre. La qualità dei giocatori in campo sembra favorire l’Inghilterra, ma la solidità e l’organizzazione della Svezia è forse stata troppo sottovalutata.