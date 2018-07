Bouhaddouz, Behich, Etebo, Cionek, Fathi, Cheryshev, Alvarez, Sommer, Meriah, Ignashevich, Fernandinho. 11 protagonisti diversi, 10 Nazionali coinvolte e un nuovo record che straccia quello precedente. È il Mondiale degli autogol, mai così decisivi nel corso della storia. Basti pensare che momentaneamente corrispondono a quasi il doppio rispetto al numero di reti realizzate dal capocannoniere attuale del torneo, Harry Kane, fermo a quota 6. Una statistica impressionante, con le prime avvisaglie che si sono avute nel corso della sfida tra Marocco e Iran quando, un colpo di testa nella porta sbagliata di Bouhaddouz in pieno recupero, ha regalato il primo e unico successo alla Nazionale di Queiroz. In quella prima giornata della fase a gironi è toccato poi a Behich, Etebo e Cionek rendersi spiacevoli attori di un'azione che è finita col beffare il proprio portiere. E quando si parla di errori decisivi non è un caso. Tutti questi autogol sono costati infatti la sconfitta alla Nazionale chiamata in causa, così come pesante in ottica qualificazione è stata l'autorete dell'egiziano Fathi contro la Russia nella seconda giornata. I padroni di casa curiosamente sono gli unici ad aver inserito due nomi nella classifica degli autogol, ma il tocco verso la propria porta di Cheryshev contro l'Uruguay, sul tiro di Laxalt, non ha fatto altre che rassicurare la Celeste sul primo posto finale nel girone. In pratica lo stesso di quanto successo nel gruppo D nella partita conclusiva tra Messico e Svezia, dove l'autorete di Alvarez ha arrotondato nel punteggio il successo degli scandinavi. La carambola incredibile del portiere Sommer ha invece negato alla Svizzera il trionfo sulla Costa Rica, senza mutare però il destino della classifica e del passaggio del turno. Aver segnato nella propria porta non ha cambiato per nulla le sorti della Tunisia, già fuori anticipatamente e in grado comunque di vincere lo scontro finale con Panama.