Il Mondiale della bellezza prosegue con l'ultima giornata dedicata ai quarti di finale, contemporaneamente al calendario di Russia 2018. Dopo Uruguay-Argentina e Brasile-Belgio, si sfidano le bellezze svedesi e quelle colombiane. In serata, il posticipo: Russia-Croazia. Sono state le vostre preferenze a scegliere le coppie che si sono sfidate ai quarti e saranno ancora i vostri voti a premiare le bellezze che andranno avanti in questo Mondiale parallelo. L'obiettivo è lo stesso del campo: conquistare un posto in semifinale. Le bionde della Svezia, dopo aver superato le Svizzere, aspettano le colombiane per una delle partite più avvincenti di questo Mondiale. Vi ricordate lo schieramento? Victoria Silvstedt, Elsa Hosk, la freestyler Astrid Ericsson e la super sexy Zhara Nilsson. E poi le wags: le compagne di Granqvist, Lindelöf, Hiljemark, Ekdal, Krafth, Rohden e tante altre. La Colombia, però, non si fa trovare impreparata. Anche perché ... ci sarà Shakira! Chi preferite?

Ecco il calendario completo dei quarti del Mondiale della bellezza:

Uruguay -Argentina: si sono sfidate venerdì 6 luglio

Brasile -Belgio: si sono sfidate venerdì 6 luglio

Svezia - Colombia : sabato 7 luglio