Il Brasile è il Paese con la più ampia popolazione presente al Mondiale. In Belgio si parlano tre diverse lingue: olandese, francese e tedesco. Molti svedesi vivono nel sud della nazionale dove il clima è più mite e c’è un miglior collegamento con il resto dell’Europa. La Croazia ha partecipato per la prima volta in un Mondiale nel 1998. E così via. Più delle schede di analisi delle squadre rimaste in corsa in Russia, con dati sul relativo soprannome, colore delle divise, presenze nella Coppa del mondo, nome del Ct, geografia del paese, governo, popolazione ed economia. Chi le pubblica? Chi non ti aspetti. La CIA. Sì, quella CIA. Central Intelligence Agency. L’agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d’America. Loro, il cui motto su Twitter è “Siamo la prima linea di difesa della Nazione. Realizziamo ciò che gli altri non possono realizzare e andiamo dove gli altri non possono andare”, ma che sul proprio profilo social sembra in queste ultime due settimane sorprendentemente attenta solo alle curiosità sui Mondiali di calcio. Non certo quello che dovrebbe essere il primo interesse di chi si occupa della difesa della più grande nazione del mondo, e che per questo sport nemmeno stravede troppo.