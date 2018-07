Se Mauricio Pochettino volesse tifare per una delle nazionali ancora in corsa ai Mondiali di Russia 2018 avrebbe soltanto l'imbarazzo della scelta. La "sua" Argentina è stata eliminata dalla Francia, ma nove giocatori del Tottenham hanno conquistato un posto in semifinale, suddivisi tra Francia, Belgio e Inghilterra. Almeno uno, quindi, vivrà le emozioni della finalissima, il prossimo 15 luglio. Ma non è tutto. L'allenatore del Tottenham potrebbe sostenere anche alcune "vecchie" conoscenze che, in passato, hanno indossato la maglia degli Spurs. Come Walker e Chadli. E poi Modric (anche se i due non si sono mai incontrati durante i rispettivi anni al Tottenham), la stella croata che proverà a complicare i piani degli inglesi.

Francia-Belgio: il derby degli Spurs



Il primo della lista è Hugo Lloris, portiere della nazionale francese e del Tottenham, ormai dal 2012. Per lui, la semifinale contro il Belgio non sarà una partita come tutte le altre. In primis perché in palio c'è un posto per la finale. E poi, perché dall'altra parte ci sono i suoi compagni di squadra. Quelli con cui, per tutto l'anno, condivide lo spogliatoio, le vittorie e le delusioni. E quindi, i difensori Toby Alderweireld e Jan Vertonghen (che in Russia ha raggiunto e superato le 100 presenze in nazionale), e il centrocampista Moussa Dembélé.