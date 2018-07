Grizou, Pogba e Chadli

Con lui anche Griezmann. Per non parlare di Pogba, “pizzicato” a comprare niente meno che se stesso, nel Chelsea. E per un Paul che sceglie subito il top team c’è un Dembélé che parte dal basso, con qualche dubbio sugli effettivi meriti della scalata. Griezmann scherza e lo accusa di barare. Anche su Twitter il profilo dei Blues scrive che “verranno condotte delle indagini”, sulle modalità di successo di Ousmane. Il classico “salvo la partita, gioco, e nel caso di ko riavvio tutto”. Una simulazione calcistica per pc per cui in tanti vanno pazzi, e che potrebbe dare anche qualche suggerimento tattico utile ai giocatori in campo. Un vantaggio tutto francese verso la finale Mondiale? Non proprio, visto che anche Nacer Chadli, decisivo contro il Giappone e ora titolare del suo Belgio, è un appassionato del gioco. “Ogni tanto penso che sia migliore della vita vera” - disse in un vecchio video, dove in vacanza e annoiato non faceva altro che far rimbalzare una pallina contro il muro. Menomale allora che Football Manager c’è: “Altrimenti impazzirei”. Come un Dembélé sempre più emozionato per il suo prossimo debutto in una Premier League tutta virtuale.