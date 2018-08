Nell’ultima conferenza stampa, Marcelo Bielsa ha sorpreso tutti. L’allenatore argentino, oggi allenatore del Leeds in Serie B inglese, ha deciso di chiedere pubblicamente scusa a Hernan Crespo, per un fatto risalente al lontano 2002. Secondo quanto spiegato dal quotidiano Clarin, nel Mondiale di quell’anno (per l’Argentina, eliminata al primo turno, fu una vera disfatta) ci furono incomprensioni tra l’allora CT e l’ex attaccante del Parma: il "Loco" riteneva incompatibili Batistuta e lo stesso Crespo, mai scesi in campo insieme dall’inizio. Un errore tecnico accompagnato da uno umano, che lo stesso Bielsa, preso dal senso di colpa, ha voluto spiegare nei dettagli in conferenza: "Ho allenato Crespo in due momenti della sua carriera: quando era ancora immaturo, e quando invece era un campione affermato. Nel momento in cui era ancora acerbo, gli dissi che era un giocatore maturo. Non lo pensavo, ma glielo dissi solo per aiutarlo e alimentare la sua autostima. Quando invece divenne un calciatore di livello, gli dissi che non era come prima. La cosa lo turbò, Hernan si sentì tradito. E non me l’ha mai perdonato. E ha ragione". E ancora: "Quanto accaduto mi ha insegnato che se si dice una bugia a un bambino per infondergli fiducia, ma in realtà non credi che possa davvero riuscire in quel che fa, risolvi il problema solo momentaneamente. Allora parlai così a Crespo per convincerlo, ma alla fine non lo pensavo. Oggi mi scuso pubblicamente con lui perché so che l’ho deluso".