L'argentino ha espresso la sua frustrazione per l'infortunio al ginocchio che lo costringe a saltare il Mondiale in Qatar: "Una tristezza che non si può spiegare a parole. L'importante è rialzarsi sempre - ha scritto il Tucu sui social -. Ora penso a riprendermi e incoraggiare i miei compagni da fuori"

L'Argentina ha dovuto fare i conti con due infortuni prima dell'inizio del Mondiale. Prima lo stop occorso a Nico Gonzalez, poi quello di Joaquin Correa per una tendinite al ginocchio. Sceso in campo nella ripresa durante l'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti (protagonista anche di un gol segnato nel 5-0 finale), il Tucu ha avvertito dolore nello stesso punto che lo aveva costretto a fermarsi durante Inter-Barcellona di Champions. Al suo posto è stato chiamato Thiago Almada dell'Atlanta United e il giocatore dell'Inter, escluso dalla lista dei convocati, ha voluto esprimere attraverso i social tutta la propria frustrazione per dover saltare il torneo in Qatar.

Correa: "Una tristezza che non si può spiegare, l'importante è rialzarsi sempre"

"A volte la vita ti mette davanti a queste cose nel suo cammino - ha scritto Correa su Instagram -. Una tristezza che non si può spiegare a parole. L'importante è rialzarsi sempre. Ora penso a riprendermi e incoraggiare i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre".