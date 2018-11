Chi è Sandro Tonali

Mai aggregato all’Italia U-21, lui che è un punto fermo dell’U-19 allenata da Federico Guidi, il ragazzo originario di Lodi aveva già stuzzicato i pensieri di Mancini pronto a lanciarlo nella Nazionale maggiore. Ecco perché dovrebbe essere scattata l’ora per il gioiello del Brescia, squadra dove a 18 anni ha già accumulato 29 presenze e due gol in prima squadra in Serie B a partire dalla scorsa stagione. Destinato ad una parabola simile a quella di Zaniolo, altro predestinato che sta bruciando le tappe, Tonali è un regista elegante e dal repertorio invidiabile: votato a tutti gli effetti tra i migliori prospetti del calcio italiano, già protagonista con l’U-19 sconfitta dal Portogallo nell’ultimo Europeo di categoria, il centrocampista del Brescia ha immediatamente scatenato un parallelo con Andrea Pirlo: vuoi per il look e la posizione in campo, il tasso tecnico e le origini calcistiche in comune, certo è che lo stesso Maestro dalla sontuosa carriera ha voluto designarlo come suo erede nei prossimi anni. Solo il tempo saprà confermare il valore del talentuoso Tonali, intanto da millennial è pronto ad irrompere tra i big della Nazionale accendendo ulteriormente i riflettori su di sé: non è un mistero che sul suo conto si siano concentrati i radar di mercato dall’Italia all’estero. Legato ai lombardi da un contratto fino al 2021, a chiedere informazioni sul suo conto pare essersi mosso per ultimo anche il Chelsea di Sarri. Prima di qualsiasi nuova destinazione, prepariamoci al suo impatto ad alti livelli.