Quattro squadre a contendersi la prima Nations League di sempre: sarà il Portogallo, la Svizzera, l'Olanda o l'Inghilterra ad alzare al cielo il trofeo finale? Le quattro formazioni sono arrivate alla semifinale vincendo il proprio girone della Lega A. L'Olanda (gruppo 1) piazzandosi in testa davanti a Francia e Germania: La Svizzera (gruppo 2) battendo Belgio e Islanda. Come ben sappiamo, il Portogallo (gruppo 3) superando Italia e Polonia. E dunque l'Inghilterra (gruppo 4), prima davanti a Spagna e Croazia. Ora sono quattro le partite al termine della competizione, come decretato dal sorteggio del 3 dicembre scorso a Dublino, in Irlanda. Il paese ospitante sarà il Portogallo, in due diversi impianti: l'Estádio do Dragão di Oporto e l'Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, sono previsti i tempi supplementari, dove le squadre potranno effettuare la quarta sostituzione. In caso di ulteriore parità dopo trenta minuti si procederà ai calci di rigore. In questa fase finale del torneo saranno utilizzate sia goal line technology che Var.

SEMIFINALI

Portogallo-Svizzera: mercoledì 5 giugno, ore 20.45 (Porto)

Olanda-Inghilterra: giovedì 6 giugno, ore 20.45 (Guimarães)

FINALE TERZO POSTO

Domenica 9 giugno, ore 15.00 (Guimarães)

FINALE

Domenica 9 giugno, ore 20.45 (Porto)