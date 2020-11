Smaltita la quarantena per la positività al Covid, Cristiano Ronaldo è stato convocato dal Portogallo che mercoledì affronterà Andorra in amichevole, successivamente se la vedrà contro la Francia e la Croazia nella Nations League, che detiene.

Ronaldo, la positività e il rientro

CR7 era risultato positivo al coronavirus il 13 ottobre scorso, proprio mentre si trovava in Nazionale, e fu costretto a saltare il match vinto dai lusitani per 3-0 sulla Svezia. Era rientrato in Italia il 14 per la quarantena ed era tornato in campo con la Juventus domenica scorsa, nel secondo tempo, segnando una doppietta contro lo Spezia. Ieri sera ha giocato l'intera partita di Champions a Budapest contro la locale squadra del Ferencevaros