"Quando il nuovo ct? Nessuno ad ora è in pole position, potrebbe uscire anche qualche nome a sorpresa, non c'è alcuna preclusione". Lo ha detto il commissario della Figc Roberto Fabbricini a Firenze per il primo Open Day di Coverciano che ha visto oltre 2000 visitatori. "Non è corretto fare oggi dei nomi, non abbiamo avuto ancora dei contatti seri - ha proseguito Fabbricini - Di sicuro abbiamo raccolta grande disponibilità. La nomina del nuovo ct avverrà presto ma la fretta è cattiva consigliera. Vogliamo invece fare le cose per bene anche in vista della Commissione del Coni e l'incontro con tutte le componenti federali in attesa del ritorno di Malagò".