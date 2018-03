L'Italia ricorda Astori con una maglia speciale

Le parole di Chiesa e Buffon

Quattordici presenze e un gol in azzurro per Astori, ma non sono i numeri che mancheranno di lui. Uomo spogliatoio e amico di tutti, il capitano viola è stato ricordato anche dal suo compagno a Firenze Federico Chiesa, alla sua prima convocazione in azzurro: "Non ci sono parole che possano descrivere quello che è successo, la scomparsa di Davide è stata una tragedia immensa che ha colpito gli spogliatoi della Fiorentina e della Nazionale. Astori era importantissimo - ha detto Chiesa - mi ha sempre aiutato molto dandomi i consigli giusti quando servivano. Lui mi manca moltissimo, ma adesso devo e dobbiamo reagire soprattutto per lui. Da capitano è questo che voleva, ragazzi forti che si impegnano sempre". E anche Buffon, in partenza per Coverciano, aveva ammesso che uno dei motivi che lo hanno portato a rispondere alla convocazione di Di Biagio era stata proprio questa situazione fuori dall'ordinario: "Davide Astori è un altro motivo per cui sono qua e ho voluto presenziare e rispondere a questa convocazione".