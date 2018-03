Nazionale, piano Maldini-Pirlo-Totti per ripartire

Ha telefonato anche a Pirlo, e qui le cose sono andate ancora meglio, incassando una disponibilità di massima pressochè totale. Il 21 maggio a San Siro proprio Pirlo darà l’addio ufficiale al calcio, Costacurta sarà in campo e, a quel punto, da un giorno, l’Italia avrà conosciuto il nome del proprio commissario tecnico . Ancelotti, Conte, Mancini i soliti noti, Di Biagio la risorsa da non disperdere. Per quanto riguarda Totti, l’incontro con il subcommissario è avvenuto a Roma, in occasione della partita contro lo Shakhtar. E’ il più difficile da convincere, nel senso che dovrebbe staccarsi da una società da cui, in vita sua, non si è mai staccato. Si continua comunque a lavorare. Maldini-Pirlo-Totti sarebbe il trio perfetto per ripartire. Un difensore, un centrocampista, un attaccante. Manca un portiere. Il 4 giugno a Torino, Buffon, giocherà la sua ultima partita con l’Italia.