Archiviata la Nations League, l'Italia riparte da Genk per proseguire i miglioramenti mostrati nel nuovo corso Mancini. L'amichevole contro gli Stati Uniti sarà l'occasione per provare a ripetere la bella prestazione fatta contro il Portogallo e, soprattutto, per dare la possibilità ai giovani convocati dal Ct di mettersi in mostra e fare esperienza. Nel ritiro dell'Italia il clima è sereno e se, da una parte, non è arrivata la qualificazione alla Final Four di Nations League, tra gli Azzurri c'è una nuova consapevolezza: quella di essersi scrollati di dosso il fantasma della mancata partecipazione al Mondiale di Russia e la voglia di poter tornare tra le big d'Europa e del mondo attraverso un gioco gradevole e moderno. E in questa direzione continua a lavorare Roberto Mancini, l'autore principale di un modo nuovo di organizzare e preparale la Nazionale anche al cospetto di formazioni molto valide. Gli Stati Uniti sono un avversario discreto anche se reduci dalla sconfitta, sempre in amichevole, contro l'Inghilterra.