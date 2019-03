Tanti sforzi per recuperare da un brutto infortunio, ora l’occasione di tornare a giocare in Under 21. È il momento di sorridere per Alex Meret, che è riuscito finalmente a conquistarsi un posto da titolare nel Napoli di Ancelotti ed è pronto a proteggere la porta degli Azzurrini nell’Europeo di casa che comincerà a giugno: “Mi sento onorato di trovarmi di nuovo qui in Under 21 dopo l'infortunio, sono felicissimo di vestire questa maglia - ha raccontato a due giorni dall’amichevole contro l’Austria - Non è stato un periodo facile, ma ora sto bene. Sto trovando la giusta continuità nel Napoli e questo mi ha aiutato a tornare in forma. Adesso voglio dare il mio contributo anche a questa squadra”. Meret, Audero e Scuffet per un posto: “Ho un bellissimo rapporto sia con Audero che con Scuffet, li conosco dalle nazionali giovanili e non c'è mai stata rivalità tra noi. Anzi c'è stima e amicizia. Giocherà ovviamente solo uno di noi, ma questo lo deciderà l’allenatore”. Anche se uno sponsor d'eccezione come Gigi Buffon ha già fatto capire su chi punterebbe: "Le parole di elogio nei miei confronti di Buffon sono state una grande soddisfazione, un onore, mi hanno fatto piacere e lo ringrazio. Sono uno stimolo per cercare di emularlo. Del resto da ragazzino ero innamorato di Buffon e a lui devo il fatto di aver cominciato proprio come portiere. Poi seguo Handanovic, ma cerco di prendere il meglio da tutti".