Campionato finito, spazio agli azzurri: la squadra di Mancini si è allenata per la prima volta a Coverciano per preparare le due gare di qualificazione valide per gli europei del 2020. Prima la Grecia (8 giugno), poi la Bosnia di Dzezko (11). Roberto Mancini ha convocato 33 giocatori, tra cui 4 portieri, un gruppo alquanto numeroso. Anche se il ct non è preoccupato: "Ci vorrà un po' di pazienza ma abbiamo tempo per lavorare".

Prime prove tattiche: Bernardeschi mezz'ala

Prime indicazioni tattiche: Mancini ha provato il tridente Chiesa-Quagliarella-Insigne, impiegando Bernardeschi a centrocampo come mezz'ala, un'alternativa a Barella. Quest'anno l'esterno della Juve ha collezionato 39 presenze, 3 reti e 6 assist, risultando un elemento fondamentale per Allegri, sia in campionato che in Champions. I due impegni ravvicinati consentono al ct di testare qualche novità sulla formazione, alcune idee per cercare di avere più alternative a livello di modulo. L'Italia si allenerà a Coverciano fino al 6 giugno, poi giocherà le due gare contro Grecia e Bosnia. Mancini testa nuove idee.