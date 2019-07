Il racconto della finale a USA 1994

Un deja-vu dopo l’epilogo nel 1970 a Città del Messico, match che per esigenze televisive si giocò alle 12.30 con un caldo insostenibile (36 gradi e 70% di umidità). Partita tattica e dalle poche emozioni: Massaro e Branco pericolosi nel primo tempo, più di un brivido per Pagliuca graziato dal palo sulla botta di Mauro Silva. E ai titoli di coda Baggio calciò alto dinanzi a Taffarel. Il numero 10 azzurro restò in campo per tutti i tempi supplementari, avari di occasioni e destinati ai calci di rigore come mai era accaduto nelle edizioni precedenti. Si ricordano le lacrime di Baresi dopo la prima conclusione alta e l’intervento di Pagliuca su Marcio Santos a blindare l’equilibrio, trasformazioni impeccabili invece per le coppie Albertini-Evani e Romario-Branco. A sbagliare fu invece Massaro fermato dal reggiano Taffarel, nient’altro che un assist per il vantaggio di Dunga. Il 5° e decisivo rigore spettò a Roberto Baggio, trascinatore degli Azzurri con 5 gol nella fase ad eliminazione diretta nonché Pallone d’Oro nel 1993. Uno specialista assoluto, tuttavia il suo penalty si perse nel cielo di Pasadena per la festa brasiliana dedicata ad Ayrton Senna scomparso il 1 maggio precedente. Solo delusione per un’Italia appassionante ad un passo dalla gloria, 4° titolo mondiale che verrà festeggiato piuttosto 12 anni più tardi. Quel 17 luglio 1994 resta nella nostra memoria come una data epica e sfortunata, proprio come il rigore che consegnò Roberto Baggio alla storia nel modo più ingiusto. "Un’amarezza che non passerà mai", confiderà lo stesso Codino negli anni seguenti.