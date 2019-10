"Per ora scelgo tra Belotti, Quagliarella, Immobile e Balotelli"

Pinamonti è la polizza per il futuro, ma per il presente la scelta per la casella di centravanti è tra Belotti, Quagliarella, Immobile e Balotelli. Mancini non lo nasconde quando si tratta di rispondere a precisa domanda: "Adesso dobbiamo guardare al presente e cercare di vincere quindi il nome titolare sarà uno di quei quattro, ma mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all’improvviso, anche se la base della squadra è fatta". A proposito di giovani, spazio anche per Zaniolo nelle parole del ct: "La convocazione lampo dell'anno scorso? Eravamo a settembre, all’inizio della stagione, l’ho chiamato perché mi era sembrato bravo e volevo conoscerlo meglio. Poi nell’arco di sei mesi è cresciuto tantissimo. Lui e Chiesa sono giovani e non sono ancora maturi al 100% sotto tanti aspetti. Hanno bisogno di giocare tante partite e hanno tanta strada da fare. Per me Zaniolo con la sua tecnica e la sua fisicità è meglio da mezzala". Il centrocampo è il reparto che fornisce maggiori garanzie e scelte: "Servirebbe qualche giocatore più strutturato a livello fisico – ammette Mancini - ma siamo messi bene. Ci siamo adattati ai giocatori che avevamo a disposizione. Parliamo comunque di ottimi giocatori e abbiamo avuto la fortuna di trovarne altri molto validi a livello tecnico". Spazio anche per l'interista Danilo D'Ambrosio, del quale Mancini elogia la professionalità: "L'ho allenato, lo conosco benissimo. So quello che può dare, in più ruoli, ed è un ragazzo serissimo. Lo avevo già convocato nelle ultime occasioni".