Giovedì la Nazionale ha fatto visita ai piccoli pazienti del Bambino Gesù, in occasione dei 150 anni dell'ospedale romano, per regalare un sorriso ai bambini e ai ragazzi ricoverati, dividendosi per gruppi nei vari reparti: dal Pronto Soccorso alle Terapie intensive, dalla Neonatologia alla Pediatria, dalla Cardiologia all’Oncologia. Alcuni giocatori hanno giocato con le carte a Uno con un bimbo di oncoematologia, altri hanno servito i pasti ai pazienti. Una visita particolarmente sentita da Francesco Acerbi, che in passato ha combattuto e sconfitto un tumore ai testicoli. Quando i delegati dell'organizzazone gli hanno chiesto di sbrigarsi: "Dobbiamo andare, è tardi. Sono già tutti sulle navette", la risposta del difensore è stata netta: "Non mi importa, possono anche andare. Io prendo il taxi. Finché non finisco il giro non me ne vado". Una volta terminata la visita ai bambini, il centrale della nazionale italiana ha anche esaudito il desiderio di alcuni tifosi che lo avevano atteso fuori dalla struttura ospedaliera per selfie e autografi. Anche Cristante e Zaniolo, proprio come Acerbi, si sono soffermati oltre il tempo previsto per terminare la visita ai bambini.