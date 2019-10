L'Italia Under 17 deve rinunciare per infortunio a Lorenzo Colombo, classe 2002 in forza al Milan e punto fermo degli Azzurri di Carmine Nunziata (20 presenze e 6 gol, di cui una doppietta nella finale dell'Europeo di categoria persa lo scorso maggio). Il giovane attaccante ha accusato una microfrattura da stress al quinto metatarso e vede dunque sfumare il Mondiale brasiliano al via oggi fino al 17 novembre. Già in giornata verrà dunque reso noto chi verrà convocato al posto di Colombo, per raggiungere i compagni verso il debutto nella competizione contro le Isole Salomone il 28 ottobre. Per l'U17, si tratta della seconda assenza pesante dopo quella di Sebastiano Esposito, trattenuto a Milano dall'Inter di Conte per scelta tecnica.