Infortunio Berardi in Sassuolo-Bologna, sospetto stiramento: salta la Nazionale?

L'infortunio che ha costretto Domenico Berardi a lasciare il campo al 74' di Sassuolo-Bologna, anticipo della 12^ giornata vinto per 3-1 dalla formazione di Roberto De Zerbi, potrebbe costare caro all'attaccante classe 1994. Berardi rischia infatti di dover saltare la convocazione in Nazionale di Roberto Mancini, arrivata per la doppia sfida del girone di qualificazione a Euro 2020 (manifestazione per la quale l'Italia ha già il pass in tasca) contro Bosnia e Armenia. Il problema muscolare del numero 25 del Sassuolo non sembra di poco conto e potrebbe costringerlo a dover rinunciare all'azzurro. Per l'attaccante, che ha lasciato il Mapei Stadium zoppicante, si sospetta un possibile stiramento.

Infortunio Berardi, le condizioni dell'attaccante

Berardi aveva chiesto la sostituzione al 74' accasciandosi al suolo e dimostrando di non essere più in grado di proseguire la partita, ma le sue condizioni sembravano precarie da diversi minuti. L'attaccante del Sassuolo aveva infatti avviato il secondo tempo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, ma si era dovuto poi arrendere e al suo posto era entrato Defrel. Problema muscolare dunque, sulla cui entità si saprà di più nelle prossime ore. Il ko potrebbe però metterlo fuori causa per la Nazionale, dove Berardi si preparava a tornare dopo un anno di assenza (ultima presenza in Italia-Stati Uniti 1-0 del 20 novembre 2018). Nelle ore che separano dal raduno a Coverciano - in programma nella mattina di lunedì 11 novembre - le condizioni di Berardi saranno monitorate e in caso di conferma della sua indisponibilità si capirà se il giocatore dovrà presentarsi a Coverciano come da prassi e poi tornare al club, oppure potrà restare direttamente a casa.