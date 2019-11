La qualificazione già raggiunta permetterà a Roberto Mancini di fare qualche esperimento, in vista delle sfide con Bosnia Erzegovina e Armenia, che chiuderanno il percorso che porta alla fase a gironi dei prossimi Europei. Il commissario tecnico dell’Italia ha già annunciato che Immobile e Belotti si divideranno gli impegni e giocheranno una gara a testa. Proprio loro, compagni di stanza con la Nazionale, che sono le due alternative nel ruolo a disposizione del ct. Il giocatore della Lazio ha segnato una rete in sei presenze sotto questa gestione, mentre l’attaccante granata ha messo a segno 4 gol in 11 presenze. Diverso il ruolino di marcia in Serie A: Immobile è assoluto capocannoniere con 14 reti in 12 presenze (con 5 assist), mentre con lo stesso numero di partite Belotti ne ha realizzate 7 con un assist.

Le ultime in vista della Bosnia

Ai forfait per problemi fisici di Berardi e Verratti, se n’è aggiunto un altro: Gianluca Mancini, infatti, rientrerà a Roma per un affaticamento muscolare che non gli permetterà di essere arruolabile per il doppio impegno degli Azzurri. A centrocampo dunque è ballottaggio tra Zaniolo e Tonali e molto dipenderà dal tipo di atteggiamento che vorrà il ct per la sua Nazionale. Nel tridente, Bernardeschi è favorito su Chiesa, pronta una maglia da titolare sull’altro versante per Lorenzo Insigne. In difesa si riparte dall’affidabilità della coppia centrale, Bonucci e Acerbi.