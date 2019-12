17/21 ©Getty

ITALIA-ARMENIA 9-1 (18 novembre 2019). La Nazionale riconquista gli italiani e regala il gran finale al Barbera, goleada dalle proporzioni lontane addirittura 71 anni. Doppiette per Immobile e Zaniolo, quest’ultimo marcatore in precedenza inedito come Orsolini e Chiesa. Alla festa s’iscrivono anche Barella, Romagnoli e Jorginho: 7 i marcatori differenti in una singola partita, exploit mai visto in precedenza. Italia da 10 e lode, quindi, per la gioia di Mancini: "Nove gol non sono frutto del caso, questo gruppo migliora partita dopo partita. Godiamoci questo traguardo storico, poi avremo 6 mesi per preparare l’Europeo"