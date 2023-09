Finisce al minuto numero 59 la partita di Gianluca Mancini . Il difensore, impiegato da titolare per Macedonia-Italia , poco prima dell'ora di gioco ha accusato un fastidio muscolare nel corso di un'azione di gioco dei padroni di casa. In attesa dei controlli del caso, si teme un problema all'adduttore , con il giocatore della Roma che ha immediatamente chiesto il cambio: al suo posto, Luciano Spalletti ha inserito l'atalantino Scalvini . Il prossimo impegno dell'Italia è contro l' Ucraina , martedì 12 settembre.

Ansia Mou, si ferma Mancini

Spera in notizie positive anche José Mourinho in vista della ripresa del campionato nel prossimo fine settimana. Dopo gli infortuni di Dybala, Renato Sanches, Aouar e Pellegrini, saranno ore di attesa sul fronte Mancini. Solo domani si capirà se il giocatore tornerà a Roma o resterà a disposizione di Spalletti per la seconda sfida dell'Italia all'Ucraina del 12 luglio, ma dalla mimica del giocatore al momento di lasciare in campo difficilmente Mancini potrà esserci a San Siro. Poi, una volta rientrato a Roma, arriveranno gli esami del club giallorosso e la diagnosi più precisa.