Tra le tantissime occasioni di Lipsia-Atalanta anche 4 pali (due per parte): difficile vederne così tanti colpiti in una partita sola, eppure nella storia delle coppe europee (dal 2004/05 a oggi) non è la prima volta che capita. E non si tratta nemmeno di un record. Incredibile il Basilea: in Champions perse 3-0 con il Psg... colpendo 3 pali

LIPSIA-ATALANTA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS