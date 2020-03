Il comportamento di ognuno è fondamentale per contrastare l'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo in queste settimane. Rimanere in casa e rispettare tutte le norme igieniche indicate dai medici per non favorire il propagarsi del contagio. Concetti che sono molto chiari anche nella testa di Sergio Aguero. L'attaccante del Manchester City ha voluto sensibilizzare tutti i propri followers attraverso un video pubblicato su Instagram, nel quale spiega come lavarsi le mani correttamente. Un gesto semplice, ma molto significativo per far capire che tutti dobbiamo fare la nostra parte in questa battaglia: "È tempo di essere responsabili e prendersi cura gli uni degli altri: tutti dovrebbero seguire i consigli dei servizi sanitari pubblici e rimanere a casa per il benessere di tutti noi. La salute viene prima di tutto, e anche se questo significa restare a casa, ciò ci consentirà di superare insieme questa situazione globale. Auguro il meglio a tutti, in particolare ai medici e agli operatori sanitari per l'eccezionale lavoro svolto in questo momento difficile". Questo il messaggio social con il quale Aguero ha voluto mostrare la propria vicinanza a tutti coloro che lottano per riuscire a sconfiggere il Coronavirus.