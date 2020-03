Ci sono tantissimi modi per mostrare la propria solidarietà nei confronti di chi in questi giorni sta soffrendo e sta combattendo la dura battaglia contro il Coronavirus. Uno davvero particolare lo ha trovato Andrè Gomes, centrocampista dell'Everton. Il portoghese, ancora fermo dopo il bruttissimo infortunio alla gamba destra patito nel novembre scorso, ha voluto far sentire la propria vicinanza nei confronti di Tom Hanks interpretando una celebre scena del film "Cast Away". Il popolare attore americano ha annunciato infatti nei giorni scorsi di essere risultato positivo al Covid-19 insieme alla propria moglie. "Non ti conosco, ma ultimamente mi sento come Tom Hanks nel film Cast Away. Auguro a te e tua moglie un ottimo recupero, sono con te!". Questo il messaggio che ha voluto mandare Andrè Gomes tramite il proprio profilo Instagram. Una performance forse non da premio Oscar, ma che mostra sicuramente una dote del portoghese che non conoscevamo. E magari proprio Tom Hanks, guardando queste immagini, si convincerà a offrirgli un ruolo nel suo prossimo film.