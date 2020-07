Tottenham-Everton 1-0

C'è la firma di Michael Keane sulla sfida che ha visto opposte Tottenham e Everton. In un confronto che ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, il punto di svolta è arrivato al 24° minuto quando Keane ha trovato la combinazione della cassaforte difensiva avversaria. Quel gol, in buona sostanza, ha consentito al Tottenham di imporsi ma soprattutto di incamerare l'intera posta in palio. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0.



Nel corso del match, Hugo Lloris per il Tottenham è stato poco impegnato autore di solo 3 parate, disimpegnandosi comunque bene quando chiamato in causa.



Nella sconfitta dell'Everton, Jordan Pickford oltre al gol subito è comunque stato chiamato in causa poche volte: solo 2 parate nel corso di tutto il match. Molto agonismo in campo con 5 cartellini gialli in totale: di cui 3 per il Tottenham e 2 per l'Everton.



A conferma del punteggio finale, il Tottenham ha avuto un maggior possesso palla (51%), e ha effettuato più tiri (12-11). Mentre ha battuto meno calci d’angolo (5-6).



Michael Keane (Everton) è stato il migliore per numero di passaggi completati (64), superando in questa speciale classifica anche Harry Winks, il più preciso nelle fila del Tottenham (60). Harry Winks ha invece avuto la meglio nel dato relativo al numero di passaggi nella trequarti avversaria (9 contro 4 del suo avversario).



Son Heung-Min nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Tottenham: 4 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per l'Everton è stato Dominic Calvert-Lewin a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Tottenham, il difensore Ben Davies è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 19 totali). Il difensore Lucas Digne è stato invece il più efficace nelle fila dell'Everton con 11 contrasti vinti (19 effettuati in totale).





Tottenham (4-3-3 ): H.Lloris (Cap.), B.Davies, S.Aurier, T.Alderweireld, E.Dier, M.Sissoko, H.Winks, G.Lo Celso, Lucas Moura, H.Kane, Son Heung-Min. All: José Mourinho

A disposizione: T.Ndombele, O.Skipp, D.Cirkin, D.Sánchez, Gedson Fernandes, E.Lamela, S.Bergwijn, J.Vertonghen, P.Gazzaniga.

Cambi: S.Bergwijn <-> H.Son (78'), E.Lamela <-> L.Rodrigues Moura da Silva (82'), J.Vertonghen <-> G.Lo Celso (92')



Everton (4-4-2 ): J.Pickford, L.Digne, M.Keane, S.Coleman (Cap.), M.Holgate, André Gomes, G.Sigurdsson, T.Davies, A.Iwobi, D.Calvert-Lewin, Richarlison. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: M.Stekelenburg, D.Sidibé, A.Gordon, M.Kean, B.Baningime, Bernard, L.Baines, Y.Mina, J.Branthwaite.

Cambi: Y.Mina <-> M.Holgate (36'), A.Gordon <-> A.Iwobi (45'), B.Anício Caldeira Duarte <-> G.Sigurdsson (67'), M.Kean <-> T.Davies (77')



Reti: 24' Aut. Keane.

Ammonizioni: M.Sissoko, B.Davies, T.Alderweireld, M.Holgate, A.Tavares Gomes



Stadio: Tottenham Hotspur Stadium

Arbitro: Graham Scott