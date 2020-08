Non chiamatelo eroe per caso, perché Victor Lindelof – difensore classe 1994 del Manchester United – era ben al corrente di quanto stava succedendo e ha deciso di agire ugualmente, nonostante tutti i rischi del caso. In vacanza a Vasteras, la sua città natale, lo svedese ha assistito allo scippo ai danni di una signora anziana: un gesto che non poteva rimanere impunito, nonostante non ci fosse nessun agente di Polizia su luogo dell’accadimento. Come riporta il quotidiano svedese 'Aftonbladet', proprio Lindelof ha rincorso il ladro – un ragazzo di circa 30 anni – che stava scappando via in bicicletta, lo ha bloccato e ha atteso l’arrivo della Polizia.