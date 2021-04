La notizia della morte del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, ha fermato tutto il Regno Unito. Compreso José Mourinho che, impegnato nella conferenza stampa di vigilia al match contro il suo ex Manchester United, ha appreso in diretta della scomparsa del Duca di Edimburgo. Dopo la domanda del cronista a proposito di possibili accorgimenti tattici e mentali dopo la clamorosa goleada per 6-1 a Old Trafford dell'andata, lo Special One ha cortesemente chiesto al giornalista di rinunciare per un momento alla risposta: "Scusami, risponderò alla tua domanda - ha detto l'allenatore del Tottenham -. Sono dispiaciuto perché ho letto una brutta notizia. Riguarda il principe Filippo: vorrei porgere le mie condoglianze alla Royal Family. Posso dire sinceramente che ho un profondo rispetto per loro. Credo che non solo questo Paese provi certi sentimenti. Non sono inglese, ma tanti altri come me hanno il più profondo rispetto per la famiglia reale".