Un gol allo scadere regala la vittoria al Manchester United per 1-0 in casa del Fulham e ossigeno a Ten Haag. L'11^ turno di Premier League (da seguire interamente in diretta su Sky Sport) prosegue alle 16 con Brentford-West Ham, Manchester City-Bournemouth, Sheffield United-Wolverhampton, Burnley-Crystal Palace, Everton-Brighton. Poi alle 18.30 il big match tra Newcastle e Arsenal

RISULTATI LIVE - CLASSIFICA