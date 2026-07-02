Cuore, passione e dramma. Il trionfo dell’Arsenal, l’addio al City di Guardiola, i successi in campo europeo di Aston Villa e Crystal Palace. Riviviamo un entusiasmante campionato di Premier League con il nuovo episodio del Di Canio Premier Special, "Una stagione da ricordare". In onda da venerdì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW PREMIER LEAGUE 2026/27: IL CALENDARIO COMPLETO

Non esiste una stagione uguale all’altra, non fosse altro che per la diversa composizione delle squadre, e ognuna di esse, dunque, è speciale. Quando però si verifica un evento raro, che si collega addirittura ad una generazione precedente, l’unicità assume toni diversi.

Il ritorno dell'Arsenal Sì, c’erano tifosi dell’Arsenal adulti, anche ventunenni, che non avevano mai visto la loro squadra vincere il campionato, nonostante una permanenza quasi costante ai vertici delle classifiche e nel club dei Big Five, o Big Six, e per questo motivo la conquista della Premier League da parte dei Gunners ha avuto un sapore particolare, illustrato nelle centinaia di migliaia di persone che hanno assistito alla parata celebrativa. Il fatto che tale parata sia andata in scena domenica 31 maggio, poche ore dopo il ritorno della squadra dalla finale di Champions League persa a Budapest contro il PSG, rende il tutto ancora più intrigante e significativo: il festeggiamento di quel che è stato più forte del rimpianto per quel che non è stato, la consapevolezza della crescita e del fatto che la forza del gruppo è tale da dare ottimismo a prescindere. È con questa scena che si apre il quinto appuntamento con il Di Canio Premier Special, dal titolo "Una stagione da ricordare - Cuore, passione e dramma": la celebrazione dell’Arsenal come protagonista assoluto di un’annata che ha però dato altri importanti riscontri.

Le vittorie europee di Aston Villa e Crystal Palace Il primo, sul medesimo piano europeo in cui i Gunners si sono fermati in finale, è arrivato dai trionfi di Aston Villa e Crystal Palace in Europa League e Conference Legue rispettivamente. Significativi entrambi, per motivi diversi: l’Aston Villa, infatti, aveva iniziato male il campionato, senza vittorie e con un solo gol segnato nel primo mese, per poi riprendersi poco alla volta, vincere otto partite consecutive, minacciare brevemente l’Arsenal e chiudere comunque in zona Champions League, mentre il Palace si era ritrovato nella terza competizione europea quasi controvoglia, perso - per motivi di comproprietà con altri club - il posto che le spettava in Europa League. E a gennaio l’allenatore Oliver Glasner aveva comunicato l’intenzione di andarsene a fine stagione, e fine contratto, creando una situazione potenzialmente conflittuale. Superata per la brillantezza di alcuni giocatori, tra cui Daniel Muñoz, protagonista ora con la Colombia ai Mondiali di calcio.

Il cammino europeo delle altre inglesi L’analisi europea torna però sulla Champions League, con i mancati successi delle altre inglesi: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur, tutte eliminate presto e al termine di confronti senza molta incertezza. Il chiaroscuro continentale che contrasta con una stagione che in campo nazionale, dopo la cavalcata dell’Arsenal, ha proposto le difficoltà del Liverpool, che pure in estate aveva dimostrato, sul mercato, di avere seguito la lezione che impone di non fermarsi mai, di cercare di migliorare dopo un titolo vinto. Alla fine, a pagare molte scelte è stato l’allenatore Arne Slot, e ora tocca ad Andoni Iraola, reduce da una brillante stagione con il Bournemouth, che ha portato in Europa nonostante la perdita estiva di Huijsen e Zabarnyi e quella invernale di Semenyo.

La stagione delle londinesi Altro allenatore nuovo, non solo per il suo club ma per l’intera Premier League in cui pure ha giocato in passato, è Xabi Alonso, che arriva al Chelsea dopo la breve esperienza al Real Madrid. Chelsea vuol dire Londra e la capitale, oltre che per i successi di Arsenal e Crystal Palace, ha fatto parlare di sé anche per i gravi problemi di Tottenham e West Ham, rimaste nell’ultimo mese le uniche a contendersi l’ultimo posto per la salvezza. Ce l’hanno fatta gli Spurs e Di Canio spiega sia il loro risultato sia i motivi che hanno portato alla retrocessione dei "suoi" Hammers. Cala il sipario sulla stagione, ma il 21 agosto già si riprenderà. Con nuovi temi, ancora con cuore, passione, dramma.