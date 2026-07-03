Dall'atteso ritorno alla vittoria dell'Arsenal fino ai protagonisti della Premier ai Mondiali, passando per i successi europei di Crystal Palace e Aston villa, le fatiche delle inglesi in Champions e la retrocessione del West Ham: la nuova puntata di Di Canio Premier Special ‘Una stagione da ricordare - Cuore, passione e dramma’, in onda da venerdì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW, è dedicata alla stagione appena conclusa