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Di Canio Premier Special - ‘Una stagione da ricordare - Cuore, passione e dramma’

Roberto Gotta

Dall'atteso ritorno alla vittoria dell'Arsenal fino ai protagonisti della Premier ai Mondiali, passando per i successi europei di Crystal Palace e Aston villa, le fatiche delle inglesi in Champions e la retrocessione del West Ham: la nuova puntata di Di Canio Premier Special ‘Una stagione da ricordare - Cuore, passione e dramma’, in onda da venerdì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW, è dedicata alla stagione appena conclusa

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