Gianluigi Buffon, l'uomo degli 8 scudetti vinti con la Juventus, è pronto per cominciare la sua 22esima stagione in Serie A. Prima di scendere in campo contro il Psg per la seconda amichevole della tournée estiva (dopo il ko per 2-1 contro il Barcellona) ci ha confessato di essere eccitato per quella che sarà la sua ultima stagione da professionista: "Per me sapere che quest'anno può essere la mia ultima chiamata è qualcosa di accattivante e di eccitante". Il pensiero, inevitabile, cade però anche sull'unico trofeo che manca nella bacheca del numero 1 bianconero, quella Champions persa a Cardiff contro il Real Madrid dopo un primo tempo ben giocato e un crollo nella ripresa. Buffon ci tiene a sottolineare però che nulla di quello scritto nei giorni successivi alla finale (una presunta lite nello spogliatoio tra alcuni giocatori, ndr) è mai accaduto: "A Cardiff abbiamo perso perché abbiamo trovato una squadra superiore, non è accaduto assolutissimamente nulla perché senno starei proprio zitto e non direi nemmeno queste poche parole. Voglio che i tifosi bianconeri sappiano e siano rassicurati sul fatto che il nostro grado di professionalità e di attaccamento alla maglia non avrebbe mai consentito che un impegno così importante potesse venir destabilizzato dalle fantomatiche liti che sono state raccontate nei giorni immediatamente successivi alla finale di Champions e che servirebbero solo da alibi. Non abbiamo perso per dei litigi nell’intervallo ma solo perché purtroppo abbiamo incontrato una squadra che nel secondo tempo ci ha messo sotto".